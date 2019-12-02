Необходим переход на всеобщее декларирование, потому что у нас все привыкли жить в тени, - врио НАПК Новак

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала временно исполняющая обязанности председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак.

"В последнее время, все чаще начали говорить о возможном переходе на всеобщее декларирование. Я также считаю, что декларировать должны все и вся, хотя эта норма может быть не популярной. Простые люди спросят: а мы тут при чем? Пускай декларируют олигархи. И средний класс скорее всего тоже, не захочет подавать декларации. Потому что у нас все привыкли жить в тени. Но если даже бабушке и декларировать нечего, то за пенсионера Пенсионный фонд может просто посылать данные - и все. Можно один раз задекларировать свое имущество - и не нужно декларировать его каждый год, если ничего не менялось. Но если ты что-то купил, потратил деньги, ты должен эти изменения вносить в декларацию. Тогда, если у какой-то бедной соседки вдруг появился шикарный дом или шикарная машина, ее могут спросить: иди сюда, где ты взяла это? И если человек не можешь объяснить источник происхождения денег на приобретение этого имущества–то его можно привлечь к ответственности за неуплату налогов. Аль Капоне за что посадили? За неуплату налогов. За незаконное обогащение посадить труднее. Можно, но труднее. А вот тут – железно", - подчеркнула Новак.

"Это же путь к тому, чтобы не платили в конвертах, потому что любой человек, который захочет показать, что у него есть квартира, машина, должен знать, что ему придется сказать, где он взял средства. Это приведет к тому, что все-таки люди будут отказываться от теневых заработков. И работодатели все равно вынуждены будут платить зарплаты в белую. Конечно, это не означает, что все сразу станет на свои места. Но начинать с чего - то надо. При этом важно, что все-таки должна быть нулевая декларация или финансовая амнистия. То есть должна быть точка отсчета, за которой уже все: если ты что-то не задекларировал – отвечай по закону", - отметила врио НАПК.

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"Очень важно также при проведении финансовой амнистии предусмотреть, что люди обязаны положить наличные средства в банк. Потому что коррупционер специально задекларирует большую сумму в наличных,например, тот же судья,а потом эту сумму доберет на взятках. Если же деньги понесут в банки, это будет выгодно всем. В частности, государству, потому что будет наполняться бюджет. В целом амнистия капиталов должна привести к тому, что налоги в нашей стране наконец-то начнут платить. Амнистия капиталов не популярна в нашем обществе потому, что люди ходят справедливости, хотят вернуть незаконно приватизированное. Но, к сожалению, в большинстве случаев, сроки исковой давности уже давно прошли, а имущество несколько раз перепродано. Цепляясь за прошлое, мы рискуем потерять будущее", - резюмировала Новак.

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