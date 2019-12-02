Рада может провести дополнительные пленарные заседания на следующей неделе, - Стефанчук

Об этом заявил в ходе согласительного совета первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Учитывая такой плодотворный график, я считаю, что посмотрим как нам удастся, но, видимо, перед новым годом надо более плодотворно поработать. Вы знаете, что у нас только две недели пленарные - это 3-6 и 17-20 декабря. Неделя 9-13 у нас запланирована как комитетская, поэтому я хотел бы, чтобы мы обсудили возможность использования этой недели и как комитетской, и как пленарной. Мы это обсудим. Если такое решение будет принято, то тогда сформируем соответствующее решение комитета регламентного", - сказал Стефанчук.

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Также такие планы парламента прокомментировал после заседания согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня на Согласительном совете отмечал Руслан Стефанчук о том, что возможно будет, если будет воля депутатов на это, на следующей неделе он будет комбинированный: сочетать в себе и заседания комитетов, и будут некоторые дни выделены под заседание Верховной Рады. Однако сегодня об этом пока рано говорить, нужно еще получить фидбэк от народных депутатов и надо еще решение регламентного комитета", - сказал он.