Мы уже совсем другие люди, - Зеленский прокомментировал заявления Трампа о коррумпированной Украине

Об этом президент Украины сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Зеленский заявил, что он против того, чтобы у Трампа сложилось такое неправильное представление об Украине и, что хочет от США открытости в отношениях.

"Я не хочу, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав, чтобы ее толкали вперед или отталкивали. Я хочу, чтобы Украина стала субъектом и так воспринималась в мире среди великих игроков, таких империй, как США, Россия, Китай.

Я надеюсь, что США помогут нам - и я надеюсь - что они поймут, что мы субъекты, что они не будут договариваться с другими за нашей спиной. Соединенные Штаты посылают нечто вроде сигнала миру, Международному валютному фонду и Всемирному банку, Европе. А когда говорят: Украина - коррумпированная страна, это очень жесткий сигнал. Я хочу, чтобы Соединенные Штаты поняли: Это уже другая страна, мы совсем другие люди. Конечно, органы власти уже давно были коррумпированы, но мы все очищаемся", - сказал он.

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Говоря о том, что бы он, как Президент, хотел бы сделать, чтобы переубедить Трампа в данном вопросе, Зеленский сказал: "Мне не нужно его убеждать. Я сказал ему на нашей встрече, что не хочу, чтобы у него была такая картина о нашей стране. И что он просто должен приехать сюда и посмотреть, как мы живем и, прежде всего, кто мы такие. Мне показалось, что он меня услышал. По крайней мере, он сказал на встрече: да, я вижу, что они молодые, новые люди. У нас была большая делегация на встрече".

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на показаниях в Конгрессе заявил, что Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.