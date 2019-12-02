Сенсорная кнопка для голосования может появиться в Раде в 2020 году, - Разумков

"Я надеюсь, что сенсорная кнопка у депутатов появится уже в 2020 году. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы это состоялось", - заявил Разумков на брифинге в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Разумков отметил, что сегодня аппарат парламента пытается решить этот вопрос без выделения дополнительных средств.
"Сегодня аппарат Верховной Рады отрабатывает этот вопрос, мы ищем коллег, которые смогут интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительную сенсорную кнопку", - сказал он.
По его словам, необходимость использования именно существующей системы принятия решений и интегрирования в неё дополнительного оборудования контроля персонального голосования обусловлена отсутствием средств на ее полную замену.
"Полная модернизация системы - это дорогостоящая процедур, и на сегодняшний день денег таких в бюджете нет. Новая система "Рада-4" действительно качественно и эффективно работает в Киевском городском совете, но на сегодня таких расходов пока не предусмотрено. Попробуем решить вопрос "малой кровью", а если не выйдет, то будем обращаться к правительству с целью выделения дополнительных средств", - рассказал глава парламента.
Он отметил, что по сравнению с предыдущими созывами случаев неперсонального голосования стало меньше, но само явление не исчезло полностью.