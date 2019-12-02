Бронежилет корсар набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор "Баллистики" Довгий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об єтом на своей странице в Facebook написал директор компании "Баллистика" Александр Довгий.

"А говорить об этом нельзя, потому что если в армии в чем то про@б, то первое правило не исправить его, а промолчать о нем. И не дать другим о нем сказать." Эту особенность нашей армии очень удачно использовали некоторые лица. Так на суде по владельцу ТЕМП 3000, одним из аргументов, который помог убедить судью избрать очень мягкую меру пресечения, было именно то, что у Министерства обороны нет претензий к качеству бронежилетов. Всех устраивает, что они вместо того, чтобы соответствовать государственному стандарту, и не боятся даже погружения в воду, соответствуют ТУ производителя,и выдерживают только 5мин дождя, после чего теряют свои баллистические свойства", - подчеркнул Довгий.

"Производитель отмечает, что за 5 лет войны не было никаких нареканий на качество жилетов, потому что не было ни одного рапорта, или рекламации. У стороннего наблюдателя это не вызывает диссонанса, ибо диссонанс только у тех, кто носил Корсары, кто штопал липучки(велкро), кто не мог подогнать размер, у кого выпадали плиты ибо он просто разлазился, это то с чем сталкивался простой пользователь постоянно. А потому если он столкнулся с баллистической несоответствием, то рапорт он точно писать не будет, ибо уже будет поздно. Писать рапорты на не качественную продукцию у нас в армии не принято, такая инициатива наказуема", - отметил Довгий.

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"Зато в прошлом году ГУРСМЗ проводило сравнительные полевые испытания нескольких бронежилетов и КОРСАР М3с в том числе. После длительной эксплуатации разных жилетов бойцам была дана возможность оценить их по 21 критерию по 5ти бальной шкале. Так вот тот КОРСАР М3с, на который не было ни одного нарекания и ни одного рапорта в среднем набрал 1,69 балла, это меньше 2-х баллов. Зато бронежилеты других производителей получили 3,66 и 4,03 балла соответственно. Если вы учились по 5-и бальной системе, то вы понимаете степень провала!!! Но при этом никто и никогда не писал рапорты, тихонько себе молчали. Видимо это часть офицерского достоинства, молчать и умалчивать", - заявил директор компании "Баллистика".

"Даже сейчас когда пошла волна по некачественным бронежилетам, большинство офицеров молчит, а кое-кто даже кричит о супер качественных бронежилетах. Потому что таким образом пытаются помочь офицерам, которые по этому поводу попали под раздачу, за мошеннические действия производителя. Единственный кто публично признал проблему - был Павел Чайка полный кавалер ордена "За мужество", за что ему отдельная благодарность, по моему мнению, не побояться пойти против течения, это поступок настоящего офицера, что лишний раз доказывает, что он заслуживает звания народного Героя Украины, которое он получил еще в 2016 году. Соответственно мои действия на этом фоне выглядят диаметрально противоположными тому, что делают офицеры. Я на каждом шагу кричу о несоответствии бронежилетов. Видя поддельные протоколы испытаний, липовые экспертные заключения, сразу пишу в прокуратуру. Когда не получается добиться правды в правоохранительных органах, начинаю обнародовать информацию в публичном пространстве. Поэтому соответственно это не достойные поступки, или не достойные офицера, но мне это можно простить, потому что офицером я никогда не был, соответственно и офицерской чести у меня быть не может по определению. Возможно поэтому меня называют негодяем?" - отмечает Довгий.

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"Однако мне не понятно молчание офицеров, которые так же как и я были на совещаниях (постоянно действующей рабочей группы по вопросам разработки технических спецификаций и испытаний боевых баллистических шлемов и модульных бронежилетов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины) в начале этого года, где обсуждали проблему с водотривкістю бронежилетов, и которые так же как и я слышали на этих совещаниях обещания владельца ТЕМП 3000, что все бронежилеты, которые будут поставляться в 2019 году в ВСУ уже не будут иметь проблем с водой. Но сейчас, уже зная, что это был обман, почему-то об этом продолжают молчать, тем самым подтверждая тезис ТЕМП 3000, что всех все устраивало. Да и подтверждая тезис прокуратуры, что офицеры точно знали о проблеме с пробивкой бронежилетов при намокании, и не пытались ее решить. Но господа, мы то с вами знаем, что кто-то офицеров вводил в заблуждение, начиная с начала этого 2019 года. То почему об этом молчим?" - резюмировал Довгий.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.







