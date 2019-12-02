"Секретное письмо" о "реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть информационной кампании, - секретарь СНБО Данилов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чушь о "секретном письме" секретаря СНБО о так называемой "государственной стратегии реинтеграции Донбасса" - не случайный фейк, а часть большой информационной кампании. Кампании, которая ведется против Украины в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе", - заявил он в интервью Сегодня.ua.

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Данилов считает, что таким образом подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях. "Очевидно, что речь идет о запугивании населения в неподконтрольных украинской власти городах и селах с целью создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению к "материковой" Украине", - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ответом украинской стороны на подобные провокации будет разработка комплексной государственной стратегии реинтеграции Донбасса, о важности которой недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Полностью разделяю позицию главы государства о важности ее прозрачности и публичности, консенсусного подхода к разработке этого важнейшего документа, и его реалистичности", - сказал он.

Напомним, в ноябре российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса. Она рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которым жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка" после получения Украиной контроля над границей.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

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