США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством ЕС, в том числе в противодействии исходящим от России угрозам, - Помпео

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с этой новой руководящей группой, вместе с Европейским парламентом, его президентом Давидом Сассоли и государствами-членами Европейского союза, в интересах достижения общих целей. Они включают укрепление торговых отношений, содействие энергетической независимости Европы и противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям, включая угрозы, исходящие от России, коммунистической партии Китая и Ирана", - сказано в документе.

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По его словам, США и ЕС "выступают силой добра в мире".

"Мы надеемся на дальнейшее укрепление этой дружбы и активизацию нашего трансатлантического партнерства в целях обеспечения мирного и успешного будущего для наших граждан", - резюмировал Помпео.

Напомним, исполнительная коллегия ЕС приступила к своим обязанностям 1 декабря.