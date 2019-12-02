Киберполиция нашла двух людей, "заминировавших" почти два десятка учебных заведений в Днепре и Хмельницкой области

Об этом сообщается на странице Киберполиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом, они хотели создать искусственный ажиотаж вокруг "заминирований", о которых стало известно из средств массовой информации", - сообщается на странице Киберполиции в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно информации, оба злоумышленника – молодые люди. Во время обыска помещений фигурантов дела сотрудники киберполиции изъяли технику, которая использовалась для отправки ложных сообщений о преступлении. Оно направлено на экспертизу.

"Согласно санкции статьи злоумышленникам пока грозит до 8 лет заключения", - добавили в ведомстве.

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