Соболеву предоставили охрану, - Крищенко

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, полицейские в настоящее время охраняют депутата

"Предоставили ему (Соболеву. - Ред.) полицейское сопровождение, пока полицейские охраняют", - сообщил Крищенко.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

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