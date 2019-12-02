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02.12.19 16:49

Замминистра инфраструктуры Ющенко инициирует отмену акциза для авиаперевозчиков

Заместитель министра инфраструктуры - Олег Ющенко в своем выступлении на выездном заседании Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры отметил, что их министерство будет инициировать отмену акциза на авиатопливо на совещании в Кабмине.

Замминистра инфраструктуры Ющенко инициирует отмену акциза для авиаперевозчиков 01

Это крайне важно для удешевления стоимости авиабилетов.
Собрание проходило 28 ноября в Борисполе. На нем присутствовали 26 народных депутатов, представители авиакомпаний, отраслевые специалисты и общественность.
Главным вопросом заседания было - станет ли аэропорт "Борисполь" мультимодальным хабом.

Приглашенный на заседание совладелец авиакомпании Аарон Майберг в своей презентации отметил: "На самом деле, в современном мире, между собой конкурируют не аэропорты или авиакомпании, а непосредственно хабы. Доход от этой модели получает страна, аэропорт, наземные перевозчики, авиакомпании сервисные компании. Однако, для функционирования данной модели необходима всесторонняя поддержка государства ".

Замминистра инфраструктуры Ющенко инициирует отмену акциза для авиаперевозчиков 02
Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в своем блоге обратил внимание на то, что участники заседания согласились, что альтернативы решению создать хаб нет, и именно его следует развивать, но основной проблемой оказалась финансовая сторона вопроса. В отличие от Турции, Польши, Беларуси и России, Украина не готова пока дотировать создание хабов инфраструктуры.
Транзитный хаб - это очень дорогое удовольствие, которое может себе позволить только богатая страна с хорошо развитой экономикой. Или та, которая хочет такой быть. Создание транзитного хаба требует большой, кропотливой и очень дорогой работы.


"Однако условия для работы авиакомпаний в нашей стране чрезвычайно невыгодные как для отечественных компаний, так и иностранных. В частности, стоимость топлива в Украине на 70 долларов США выше, чем в соседних странах, а также Украина - это единственная страна в Европе, где действует спецакциз на авиатопливо (34 доллара / тонна).
В результате, с нашего рынка из-за отсутствия платежеспособного трафика уходят такие западные гиганты как - British Airlines, Air France, Brussels, а отечественные вынуждены сокращать свои рейсы. Так, МАУ сократила 5700 рейсов, и в результате только аэропорт "Борисполь" потерял 1,3 млн пассажиров и 25 млн долларов доходов, а госбюджет недосчитался порядка 40 млн долларов из-за снижения объемов доходов как аэропорта, так и "Украэроруха "и обслуживающих компаний", - отметил Гаврилечко.

Замминистра инфраструктуры Ющенко инициирует отмену акциза для авиаперевозчиков 03
Исправить данную ситуацию, хотя и частично, могло бы решение о ликвидации спецакциза на топливо и нулевая ставка НДС на внутренние авиаперевозки. Однако, этот шаг является очевидным не для всех.
В то же время, некоторые члены Комитета проявили невиданную некомпетентность и нежелание вникать в сущность проблемы, решение которой рынок уже тщательно выстроил. Именно из-за нежелания властей принимать необходимые законы украинцы продолжают летать по заоблачным ценам.

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