Цену на газ для населения поднимут до рыночной с 1 мая 2020 года, - Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Указанная цена не учитывает затраты на поставку и распределение газа, которые для каждой области будут разными. Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной.

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"Это будет полноценный рынок, мы действительно пошли по цене для населения, близкой к рыночной", - заявил Оржель.

Напомним, установление рыночной цены газа для населения является одним из ключевых требований Международного валютного фонда.

Ранее Алексей Ордель сообщал, что цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом на 7% меньше.