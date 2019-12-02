Чиновники Черкасского горсовета попались на миллионных махинациях с бюджетными средствами при ремонте улиц, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель финансового отдела одного из департаментов горсовета с заместителем заключили соглашение со строительной компанией на ремонт 17 улиц Черкасс общей стоимостью почти 19 млн гривен.

После завершения большей части работ коммерсантам было перечислено 12,5 млн гривен. Однако, во время проверки правоохранители установили, что средства были переведены четырем подконтрольным дельцам коммерческим структурам. Затем деньги были конвертированы в наличные, а коммерсанты таким образом избежали уплаты налогов.

По оценкам экспертов, через реализацию этой сделки государственном и городском бюджету был нанесен ущерб на более чем 1,5 миллиона гривен.

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Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц изъяли первичную бухгалтерию, финансовую и платежную документацию, которая доказывает проведения сделки.

Двум чиновникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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