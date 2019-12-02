Лаврега воевал три года, награжден госнаградами, - комбат Червень о подозреваемом в убийстве сына депутата Киевского облсовета Соболева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Один из задержанных – Семенов. Если не ошибаюсь, зовут Алексей. Но его я не очень хорошо помню, поэтому мало что могу о нем рассказать. А вот Андрей Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. По-моему, сам из Черкасской области. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Армия воюет по три месяца – потом ротация бригад. Он был снайпером. Очень смелый и хороший парень. Награжден государственными наградами. Причем Лаврега очень молодой. Он пришел на войну добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Ушел из подразделения и вернулся домой около семи месяцев назад со словами: "Больше не могу, я наелся. Не знаю, что буду дальше делать". После этого не подымал трубку мы волновались за него. Контакта с ним не было. И таких, как он, – сотни, тысячи", – подчеркнул Червень.

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Он не исключает, что Лаврега после возвращения с Донбасса мог связаться с криминалитетом.

"Сейчас будут очернять добровольческое движение и всех нас. Но на самом деле, всему есть одно объяснение – это война. Не нужно очернять добровольцев! Это вина не их, а нашего государства и власти. Мы говорим обо всем – выборах, социологии, президентах, но не о войне. Вообще Лаврега – это хороший парень, пример для других. Не наркоман какой-то, не алкоголик, не убийца. Это хладнокровный, четкий парень, который говорил: "Украина – моя земля". Он несколько раз был ранен. Однако, судя по всему, война из него не вышла. Возможно, попал в какую-то банду. И это страшная трагедия", – отметил собеседник.

По его словам, ветераны боевых действий в Украине не проходят необходимый им курс реабилитации.

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"Почему не узаконить это все? Почему не создать частные военные компании для таких людей? Они бы пошли дальше воевать за страну и зарабатывать себе деньги. Это нормально! К тому же, ветераны нуждаются в реабилитации. Но средства на эти нужды разворовываются. Это просто бессовестно. Я знаю по себе, насколько это все тяжело, как сложно адаптироваться. И если бы не моя семья – даже не представляю, где бы я сейчас был", – резюмировал Червень.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.