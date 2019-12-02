Зеленский: Все активы по делам о незаконном обогащении будут конфисковаться в пользу бюджета

Об этом Зеленский заявил в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.

"Я подписал, наконец, закон о незаконном обогащении, он начинается действовать. В этом законе всё очень просто: будет конфискация всех незаконных активов, и всё, а потом все эти активы будут продаваться, а деньги – возвращаться в бюджет", - сказал Зеленский.

Напомним, закон "О конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,вступил в силу 28 ноября.

Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также запускает институт взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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