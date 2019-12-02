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02.12.19 17:59

Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником департамента ГПУ по военным преступлениям

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

Соответствующий приказ Рябошапка подписал сегодня.

Отмечается, что до этого Рудь был начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры и организовывал досудебные расследования в делах о ведении агрессивной войны против Украины.

Предполагается, что в Департамент конфликтов передадут более 200 уголовных дел, в том числе, о катастрофе MH17, аннексии Крыма, "дело моряков", дела об Иловайской и Дебальцевской трагедиях, а также дела о ведении вооруженной агрессии РФ, системных пытках и убийствах пленных украинских военных и гражданского населения.

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