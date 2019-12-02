Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.

Головань отметил: "Как мы знаем, директор ГБР Роман Труба не является руководителем органа досудебного расследования и не имеет права давать какие-либо указания следователю.

Но мы также знаем, что, хотя права такого не имеет, но дает охотно. Особенно, когда дело касается заявлений некоего Портнова.

А вот в прокурорском прошлом Трубы Р.М. руководителем органа досудебного расследования как раз был.

В частности, как сообщили нам прокуроры, Труба Р.М. был руководителем органа досудебного расследования в уголовном производстве 42014100000000209.

Том самом, где фигурировал (как любит выражаться господин директор) любимый заявитель Трубы Портнов.

Как руководитель органа досудебного расследования в соответствии с нормами КПУ Украины, Труба Р.М. имел на дело Портнова немалое влияние. Мог определять следователя (следователей), который будет осуществлять досудебное расследование; отстранять следователя; знакомиться с материалами досудебного расследования, давать следователю письменные указания; согласовывать проведение следственных (розыскных) действий.

Но, в отличие от настоящего, по делам Портнова Труба вел себя вежливо и аккуратно.

Во всяком случае, об угрозах Трубе, аналогичные угрозам прокурору Александру Божко, то не слышно.