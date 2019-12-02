Адвокат Порошенко утверждает, что Труба препятствовал досудебному расследованию уголовного производства против Портнова

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге.
Головань отметил: "Как мы знаем, директор ГБР Роман Труба не является руководителем органа досудебного расследования и не имеет права давать какие-либо указания следователю.
Но мы также знаем, что, хотя права такого не имеет, но дает охотно. Особенно, когда дело касается заявлений некоего Портнова.
А вот в прокурорском прошлом Трубы Р.М. руководителем органа досудебного расследования как раз был.
В частности, как сообщили нам прокуроры, Труба Р.М. был руководителем органа досудебного расследования в уголовном производстве 42014100000000209.
Том самом, где фигурировал (как любит выражаться господин директор) любимый заявитель Трубы Портнов.
Как руководитель органа досудебного расследования в соответствии с нормами КПУ Украины, Труба Р.М. имел на дело Портнова немалое влияние. Мог определять следователя (следователей), который будет осуществлять досудебное расследование; отстранять следователя; знакомиться с материалами досудебного расследования, давать следователю письменные указания; согласовывать проведение следственных (розыскных) действий.
Но, в отличие от настоящего, по делам Портнова Труба вел себя вежливо и аккуратно.
Во всяком случае, об угрозах Трубе, аналогичные угрозам прокурору Александру Божко, то не слышно.