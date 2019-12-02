ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине, - Юнкер

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Евросолидарности".

В сообщении отмечается: "В ответ на беспокойство пятого президента Украины о давлении, оказываемом на телеканал "Прямой", Президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз придает большое значение защите свободы СМИ и свободы выражения; ценностям, которые составляют фундамент любой демократической страны.

В канун передачи полномочий новому составу Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил благодарность Петру Порошенко за плодотворное сотрудничество и подтвердил важность продолжения курса Украины на политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.

Напомним, что в связи с началом открытого политического давления на телеканал "Прямой" пятый президент Украины и Председатель политической партии "Европейская Солидарность" 8 ноября обратился с письмами в адрес руководства институтов Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, а также Европейской народной партии с просьбой призвать украинскую власть прекратить нарушение основных прав и свобод в Украине, в частности свободы СМИ, а также не сворачивать курс на европейскую и евроатлантической интеграции".

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