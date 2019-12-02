Во Львов из Харькова авиацией доставлена группа раненых и больных участников ООС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона прибывшие пациенты пройдут необходимое диагностическое обследование. По их результатам воинам будет назначено дальнейшее профильное лечение. Один из вновь прибывших уже размещен в отделении реанимации.

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В предыдущем военном медицинском учреждении раненым уже была оказана квалифицированная медпомощь, во Львове они получат специализированное лечение. Все необходимые медикаменты для пациентов есть.