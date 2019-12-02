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02.12.19 18:59

САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла досудебное производство после публикаций в СМИ относительно обнародования аудиозаписи разговора вероятно депутата от "Слуги народа" Корявченкова с полицией Кривого Рога.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро. 

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Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".

Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей. 

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