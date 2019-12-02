САП проверит законность разговора нардепа СН Корявченкова с криворожской полицией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ж подписки никакой не давал, что не буду распространять пленки, - Поляков о записях разговора якобы нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".

Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей.

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