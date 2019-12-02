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02.12.19 19:22

Неизвестные избили мужчину во время конфликта в киевском ресторане, - полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в ресторане на улице Антоновича в Киеве и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

Неизвестные избили мужчину во время конфликта в киевском ресторане, - полиция

По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин рассказал, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке.

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"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметил Волошин.

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