Арендаторы баз отдыха на Азовском море возместили в бюджет 5,8 млн грн неуплаченной арендной платы за землю, - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены директор и главный бухгалтер местной компании, которая предоставляет услуги оздоровления населению на базах отдыха вдоль побережья Азовского моря, которые во время эксплуатации арендованных ими земельных участков коммунальной собственности применили заниженную ставку арендной платы за землю, подлежащую уплате в бюджет местной громады.

В результате таких действий фигуранты умышленно уклонились от уплаты 5,8 млн грн арендной платы за землю, что является особо крупным размером.

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Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время досудебного расследования, нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.