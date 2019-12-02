"Киевавтодор" заявил о готовности к возможному снегопаду и попросил водителей убрать автомобили с обочин

Как сообщили Цензор.НЕТ в коммунальной корпорации, техника КП ДЭУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды.

Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.

Водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.

Также на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

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