"Киевавтодор" заявил о готовности к возможному снегопаду и попросил водителей убрать автомобили с обочин

Как сообщили Цензор.НЕТ в коммунальной корпорации, техника КП ДЭУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды.
Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.
Водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.
Также на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто.