В России - 2 миллиона украинцев и ни одной украинской школы, - Минобразования в ООН

Об этом заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в Женеве Форуме ООН по вопросам меньшинств, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Что говорить о самой РФ, где только по официальным данным проживает почти 2 млн украинцев Постоянного представительства Украины, однако нет ни одной школы с украинским языком обучения", - заявил украинский чиновник.

Представитель Украины выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере образования в оккупированной Российской Федерацией АР Крым и Севастополь. В частности, он указал на то, что после оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 150 раз, и формально на полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.

Как сообщалось, 28-29 ноября в Женеве состоялась 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств. Его главной темой было "Образование, язык и права человека меньшинств".

На форум прибыл незаконно избранный в Госдуму России от оккупированного Крыма коллаборационист Руслан Бальбек. В этой связи Украина сделала ряд шагов для предупреждения руководства форума о нелегитимности участия представителей оккупационных властей Крыма и их приспешников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стала 100-й страной, которая присоединилась к Декларации о безопасности школ, - Минобразования