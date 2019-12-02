Украинцы смогут онлайн оформить временное изменение места голосования на выборах президента и ВР, - ОПОРА

Документ предусматривает подачи заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт гражданской сети "ОПОРА".

Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).

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Также это можно сделать и на один тур, и сразу на два. Кроме того, избиратель может подать письменное заявление через уполномоченное лицо, оформив нотариально заверенную доверенность.

В письменном заявлении указывается фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, избирательный адрес, вид и название выборов, дата их проведения, адрес нахождения гражданина в день выборов и/или номер избирательного участка, на котором избиратель хочет голосовать. Заявитель должен указать причину изменения места голосования. В заявлении избирателя, который не может передвигаться самостоятельно, обязательно указывается адрес, где он будет находиться в день выборов.

Кроме того, избиратель может подать заявление об изменении места голосования через электронный сервис на сайте Центральной избирательной комиссии с использованием электронной подписи. Помимо прочих сведений, избиратель должен указать адрес электронной почты, куда будет отправлено подтверждение подачи заявления и удостоверения об изменении места голосования.

Органы Государственного реестра избирателей проверяет, имеет ли заявитель право голоса, не относится ли его избирательный адрес к спецучасткам и не выбрал ли он спецучасток для изменения места голосования. При отказе в удовлетворении заявления избирателю сообщают безотлагательно с указанием перечня оснований.

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Избиратель также может отозвать свое заявление об изменении места голосования не позднее 5 дней до дня голосования. Такое заявление орган ведения Государственного реестра избирателей рассматривает безотлагательно.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.