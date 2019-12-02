На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз - 2019" и "Рубеж" было установлено, что один из местных жителей перевозит на личном автомобиле крупную партию сигарет неизвестного происхождения, предназначенных для незаконного перемещения в ЕС.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято почти 10 тыс. пачек табачных изделий неизвестного происхождения под видом известных брендов без марок акцизного налога Украины стоимостью 500 тыс. грн., а также автомобиль, на котором указанный товар перевозили.
Общая стоимость изъятых товаров составляет 1 млн грн.
По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по предварительной правовой квалификации ч.1 ст. 204 УК Украины.
Продолжается следствие.