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02.12.19 20:33

На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области совместно с Нацполицией предупредили незаконное перемещение в Евросоюз сигарет неизвестного происхождения и изъяли крупную партию подакцизных товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз - 2019" и "Рубеж" было установлено, что один из местных жителей перевозит на личном автомобиле крупную партию сигарет неизвестного происхождения, предназначенных для незаконного перемещения в ЕС.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято почти 10 тыс. пачек табачных изделий неизвестного происхождения под видом известных брендов без марок акцизного налога Украины стоимостью 500 тыс. грн., а также автомобиль, на котором указанный товар перевозили.

На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн 02

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На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн 03

Общая стоимость изъятых товаров составляет 1 млн грн.

На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн 04

Также смотрите: На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн. ФОТОрепортаж

На Львовщине налоговой милицией блокирована контрабанда в ЕС партии сигарет стоимостью 0,5 млн грн 05

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по предварительной правовой квалификации ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.

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