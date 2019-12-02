Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в ведомстве.

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В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км от западных и южных границ России. Таким образом обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны.

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление. "Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается", - уточнил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

Работа станций "Контейнер" основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.

В настоящее время в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача - отследить пуски баллистических ракет по российской территории.

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