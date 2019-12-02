Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.12.19 20:44

Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции

Первую радиолокационную станцию запустили 1 декабря на территории Мордовии. Она будет контролировать воздушное пространство Западной Европы, а также Украины.

россия,рлс,радар,рф

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны РФ Шойгу: "Когда-то экстремистов в Украине все равно придётся останавливать. Жаль, что это не было сделано раньше"

В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км от западных и южных границ России. Таким образом обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны.

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление. "Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается", - уточнил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

Работа станций "Контейнер" основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.

В настоящее время в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача - отследить пуски баллистических ракет по российской территории.

Также читайте: Россия хочет оснастить свои корабли системой радиоэлектронной защиты: испытания проходят в Черном море

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100