Разумков назвал завершение реформы по децентрализации важным вызовом этого и следующего годов

В приветственном слове к руководству местных советов и общин он отметил, что парламент готов оказывать поддержку власти на местах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Среди важных вызовов этого и следующего годов Дмитрий Разумков назвал завершение реформы по децентрализации власти в Украине. "Только вместе мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак. ВИДЕО