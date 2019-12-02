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02.12.19 20:57

Разумков назвал завершение реформы по децентрализации важным вызовом этого и следующего годов

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня местного самоуправления.

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В приветственном слове к руководству местных советов и общин он отметил, что парламент готов оказывать поддержку власти на местах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Среди важных вызовов этого и следующего годов Дмитрий Разумков назвал завершение реформы по децентрализации власти в Украине. "Только вместе мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил он.

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