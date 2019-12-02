Надеюсь, что 3 декабря Разумков объявит об исключении из фракции "СН" Полякова и Скороход, - Корниенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Решение об исключении Полякова и Скороход уже давно было принято. Сегодня мы его на фракции объявили и обратились в аппарат Верховной Рады с письмом соответствующим. Надеемся, что завтра руководство ВР с трибуны зачитает это письмо", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции в понедельник вечером.

Комментируя ситуацию об исключении из фракции депутата Романа Иванисова, он подчеркнул, что необходимо еще пройти технические и юридические моменты.

"Есть решение о его выходе из фракции, то есть на основе этого мы уже можем обращаться в Верховную Раду, но нам надо еще определенный юридический процесс пройти", - пояснил политик.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

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Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков