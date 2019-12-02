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02.12.19 22:19

Завершено расследование получения 300 тыс. грн взятки руководителем Николаевского облавтодора, - НАБУ

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование по факту получения 300 тыс. грн взятки руководителем Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

2 декабря подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд.

Следствие установило, что в августе 2019 года чиновник требовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев. 

Менее чем через месяц подозреваемый повторно потребовал выплаты части средств, уплаченных подконтрольным ему государственным учреждением частному предприятию, на этот раз в сумме 90 тыс. долл. При получении этой части взятки  руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области и задержали "на горячем".

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12 сентября ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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