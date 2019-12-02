Отдел по расследованию дел Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области Никульников, - пресс-служба Бюро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГБР на запрос РБК-Украина.
В Госбюро расследований отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел для расследования "майдановских" преступлений. В подразделении работают 13 следователей, а временно исполняющим обязанности назначен Павел Никульников.
Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.
Также Бюро сообщает, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генеральной прокуратуры в "майдановское подразделение" ГБР.