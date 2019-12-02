"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений", - Милованов опроверг слова Оржеля о замене руководства всех энергетических компаний

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно поняли, или было искажено. В отношении Нафтогаза никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству", - подчеркнул Милованов.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение сменить руководство и наблюдательные советы всех стратегических энергетических компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины" и ГП "НЭК "Укрнерго".