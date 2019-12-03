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03.12.19 01:45

При получении взятки за закрытие уголовного производства в Харькове задержан полицейский, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве задержала на взятке за закрытие уголовного производства следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

взятка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от мужчины, обвиняемого в мошенничестве, $6 тысяч. За такую сумму следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении. 

Полицейский задержан в спальном районе Харькова во время получения первого "транша" в сумме 75 тыс. грн. Решается вопрос о его уведомлении о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрании ему меры пресечения".

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При получении взятки за закрытие уголовного производства в Харькове задержан полицейский, - СБУ 01
При получении взятки за закрытие уголовного производства в Харькове задержан полицейский, - СБУ 02

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