При получении взятки за закрытие уголовного производства в Харькове задержан полицейский, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от мужчины, обвиняемого в мошенничестве, $6 тысяч. За такую сумму следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Полицейский задержан в спальном районе Харькова во время получения первого "транша" в сумме 75 тыс. грн. Решается вопрос о его уведомлении о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрании ему меры пресечения".

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