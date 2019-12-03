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03.12.19 07:12

Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

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Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Старогнатовки - из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Авдеевки - из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли: "Потерь с нашей стороны нет".

Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

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