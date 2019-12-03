Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба

Об этом 2 декабря в эфире программы "Свободы слова" на ICTV сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Саммит четырех — формат довольно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, однако от нее могут быть отступления в случае, если для этого возникнет потребность. В Нормандии мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление о том, что президент Зеленский договаривается про что-то с президентом Путиным за спиной наших союзников из Франции и Германии и украинского народа", – сказал Кулеба.

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Он отметил, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского саммита может произойти спонтанно.



"Если для защиты интересов Украине будет необходимо провести встречу, она будет проведена, если она даст возможность сделать шаг вперед", — добавил Кулеба.