Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщается в твиттере ООН.

Согласно заявлению Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Для того, чтобы избежать катастрофы, утверждает генсек ООН, "ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей".

"Если мы не избавимся от этой зависимости от угля, то все наши попытки сдержать изменение климата будут обречены на провал", - предупредил генсек.

Генсек признал, что многие страны, компании, финансовые институты предпринимают обнадеживающие шаги. Но, по словам Гутерриша, перемены происходят слишком медленно - в то время, когда нужна кардинальная перестройка. И в первую очередь перестроиться должны страны "большой двадцатки", на которые приходится три четверти выбросов парниковых газов в глобальном масштабе.

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Кроме добывающей промышленности свой "вклад" в изменение климата вносят сельское хозяйство, транспорт, неэффективное городское планирование, строительство, производство цемента и стали, так же как и многие другие отрасли промышленности.

"Мы должны наконец доказать, что всерьез намерены остановить эту войну с природой, что мы обладаем политической волей, необходимой для того, чтобы к 2050 году свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет", - заявил генсек ООН.

Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря. В ней примут участие около 200 стран мира.

Напомним, в преддверии 25-й конференции по изменению климата 28 ноября в Страсбурге Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете".

Законодатели рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все принимаемые Брюсселем инициативы полностью соответствовали цели Парижского соглашения - не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию.