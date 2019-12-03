К законопроекту о рынке земли подали более 3 тыс. поправок, - нардеп "СН" Качура

Об этом журналистам перед началом заседания фракции "Слуга народа" сказал народный депутат Александр Качура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу подтвердить, что поступило свыше 3 тысяч поправок. Поэтому мы сейчас собираемся здесь (на заседание фракции. - Ред.), чтобы обсудить и консолидировать все поправки и решить на фракции, какие именно поправки и чьи будут проголосованы. Мы проведем сигнальное голосование по поправкам, которые, в частности, являются тождественными, и уже будем выходить с готовой позицией на голосование (во время пленарного заседания в ВР. - Ред.)" - отметил Качура.

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Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.