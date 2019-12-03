Наемники РФ на оккупированной части Донбасса трижды не пропустили патрули миссии ОБСЕ, - отчет

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"30 ноября на блокпосте, расположенном примерно в 800 м к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали СММ в проезде в южном направлении к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и в западном направлении в сторону н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию", - говорится в отчете.

Кроме того, 30 ноября на блокпосте к западу от н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал патрулю СММ в проезде, ссылаясь на "работы по разминированию".

1 декабря на блокпосте вблизи н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член вооруженных

формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на то, что "недалеко от Саханки и Пикуз ведутся работы по разминированию".

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