Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.12.19 09:55

"Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Руководство ГБР могло противодействовать расследованию относительно "нефтяных интересов Коломойского". Внимание, на записи присутствует ненормативная лексика!

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По данным канала 1 июля 2019 г. состоялся разговор главы ГБР Романа Трубы и руководителя патронатной службы ГБР Александром Удовиченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

"Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, потому что пошли с обысками против нефтяных интересов Коломойского: "Вы что там охерели? Передайте этому п#дарасу, что его уволят! Вы даже себе не понимаете, во что вы влезли!". Удовиченко показывает Трубе ролик с канала 1+1 и говорит, что не лезть в это дело просил "Андрей Ближайший", которому "звонил лично Беня", - говорится в сообщении к аудиозаписи.

"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману", - цитируется на канале реплика из разговора.

Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское: Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100