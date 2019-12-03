"Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

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По данным канала 1 июля 2019 г. состоялся разговор главы ГБР Романа Трубы и руководителя патронатной службы ГБР Александром Удовиченко.

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"Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя, потому что пошли с обысками против нефтяных интересов Коломойского: "Вы что там охерели? Передайте этому п#дарасу, что его уволят! Вы даже себе не понимаете, во что вы влезли!". Удовиченко показывает Трубе ролик с канала 1+1 и говорит, что не лезть в это дело просил "Андрей Ближайший", которому "звонил лично Беня", - говорится в сообщении к аудиозаписи.

"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману", - цитируется на канале реплика из разговора.