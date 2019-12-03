На финансирование украинских стартапов предусмотрено 440 млн грн, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed. Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий - по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", - рассказал Гончарук.

Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию и интернет.

"Правительство не будет прямо вмешиваться в работу бизнеса. Зато наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места. Эти аспекты являются факторами общего благосостояния наших людей", - отметил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

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