"Правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что речь идет об экс-начальнике Главного следственного управления ГПУ и предпринимателе в сфере строительства.

Лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц $150 тыс. неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы. Мужчин задержали после получения ими первого транша в $75 тыс. из оговоренных $150 тыс. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.

Напомним, ранее источники издания "НВ" сообщили, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс.

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