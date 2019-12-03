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03.12.19 11:12

За статус "вор в законе" - уголовная ответственность: Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины.

Организованная преступность и лица, осуществляющие такую ​​организацию и руководство – "воры в законе", формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для нее характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

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Инициированный Президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.

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