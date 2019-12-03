Обвиняемого в убийстве черкасского журналиста Сергиенко Мельника не доставили на заседание суда: суд до сих пор не получил информацию о его местонахождении и взятии под стражу

Об этом написала журналист Галина Добровольская, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый в организации убийства "исчез", или никакого решения без моего присутствия. В Городищенском суде продолжается рассмотрение дела об убийстве корсунца, журналиста, Героя Украины из Небесной Сотни Василия Сергиенко. Однако один из главных подозреваемых в организации этого убийства - Мельник - сегодня не явился в суд", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд вернул под арест Мельника, обвиняемого в убийстве черкасского журналиста Сергиенко

"Очередное заседание было назначено в Городище на 10 часов 2 декабря. Началось традиционно с задержкой где-то после 11. Потому что, как объясняют постоянные участники процесса, на 10 никогда не привозят подсудимых... И сразу же сегодня - технический перерыв. Причина интересная и почти мистическая: "исчез" подозреваемый в организации этого жестокого преступления Вадим Мельник. 14 ноября суд Кропивницкого вернул его снова за решетку, отменив августовское решение городищенских судей, которые выпустили его тогда под домашний арест. Под домашний арест! Лицо, которому инкриминируют создание преступной группы и организацию четко спланированного похищения и убийства активиста Революции Достоинства... Итак, кропивницкие судьи вернули Мельника за решетку. А сейчас на заседании в Городище он отсутствует "по неизвестной причине". Судьи сообщили, что ни причины отсутствия подсудимого, ни его настоящее место пребывания суду неизвестны: "информации о его местонахождении в распоряжении суда на сегодня нет" (Судья Синица). Неофициально, сказала судья, его адвокат сообщил о том, что М. находится в киевском следственном изоляторе. На запрос суда от 27 ноября, действительно ли находится подсудимый М. в госучреждении, киевский СИЗО никак не отреагировал, сообщила судья. Сторона обвинения также заявила, что ей не известно, пришли ли материалы из Кропивницкого об изменении меры пресечения для М., но прокурор Дидыч отметила, что 27 ноября в Городищенский суд была направлена соответствующая информация", - рассказала журналист.

"Итак, ситуация сложилась странная: все неофициально знают, где М., но его официально "нет". А без него продолжать заседание нельзя. Поскольку все участники процесса съехались в Городище не с близкого расстояния, то защита подсудимых настояла на продолжении заседания методом видеоконференции. Что, откровенно говоря, очень удивило, ведь в лучших традициях защиты- затягивать процесс. Также еще 15 октября сторона обвинения огласила ходатайство об отводе судейской коллегии, такое же заявление сделала и вдова убитого Валентина Захарьевна. Обоснование: разглашение судьями тайных данных следствия и возбуждение за это против них уголовного производства ГБР, а также - дискриминационные действия и предвзятость в отношении стороны потерпевших. В октябре прозвучало три заявления об отводе судей, но те их не взяли тогда во внимание. Итак, на этот раз предполагалось возобновления процесса отвода. НО. Нет подсудимого - нет заседания. В конце концов, был объявлен трехчасовой перерыв и налажена видеосвязь с киевским СИЗО. После 15-ти началось заседание уже с участием Мельника посредством видеосвязи. Тот заявил: "возражаю против участия в заседании в режиме видеоконференции ... хочу лично присутствовать, как я и собирался это сделать ... против рассмотрения любого вопроса в мое отсутствие ... я отрицаю ... я ничего не слышу ..." Защита тоже передумала. Заявил, что подзащитный задержан незаконно, а чтобы не нарушалось его право на защиту - должен быть в зале суда", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурора по делу об убийстве журналиста Сергиенко, заявившего об отводе судей, не допускают к процессу

"Этот судебный день в деле Сергиенко, деле Майдана в который раз оказался безрезультатным. Но показателен о состоянии нашей судебной системы. Элементарные вещи до сих пор остаются без ответа.

1. Еще 14 ноября 2019 г. в Кропивницком было принято решение вернуть Мельника под стражу. Почему городищенские судьи 2 декабря 2019 г. на восемнадцатый день не знали об этом?

2. Технические проблемы со связью не были подтверждены ни одним работником суда или СИЗО в Киеве. Это - только со слов подсудимого. Прокуроры же в Городище снова настаивали на продолжении заседания с рассмотрением ходатайства об отводе судей. Судьи прислушались к обвиняемому в организации убийства и к его адвокатам, а не к пострадавшей стороне и стороне государственного обвинения. Почему подсудимый руководит судьями?

3. В конце концов - риторический вопрос: зачем Городищенским судьям это резонансное дело, от которого так пыталась избавиться не одна коллегия?", - резюмировала Добровольская.

"Суд в Городище продолжит свою работу 3 декабря. Начало в 11-00. Относительно обеспечения пребывания Мельника на нем цитирую судью Синицу: "суд направит соответствующие требования к исполнению".











