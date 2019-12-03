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03.12.19 11:40

Финал переаттестации прокуроров ГПУ стартовал: 769 человек пройдут проверку на компетентность, этику и добропорядочность

Сегодня, 3 декабря, начался завершающий этап переаттестации прокуроров ГПУ. К нему допущены 769 прокуроров, которые успешно прошли тестирование на знания и умения в применении закона, а также тестирование на общие способности и навыки.

прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на третьем этапе прокуроры выполнят письменное практическое (ситуационное) задание для оценки уровня владения практическими умениями и навыками, а также пройдут собеседование с целью выявления соответствия требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Планируется, что собеседования со всеми прокурорами ГПУ будет завершено до конца декабря этого года.

Решение о прохождении собеседования будут публиковаться кадровыми комиссиями в тот же день на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

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