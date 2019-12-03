Я полностью открыт для работы со следствием, - Труба о задержании его "правой руки" Щербины на получении $75 тыс. взятки

Об этом Труба написал на своем Телеграмканале, передает Цензор.НЕТ.

"Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ. Обращаю внимание на несколько моментов:

Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - СМИ. ФОТО

Второе. Я не знаю, действительно ли есть уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований.



Третье. Меня так активно пытаются снять с должности, что некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - заявил Труба.

Напомним, ранее источники издания "НВ" сообщили, что соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс. Позже в НАБУ подтвердили, что правая рука" Трубы, экс-чиновник ГПУ Щербина задержан на получении $75 тыс. взятки.