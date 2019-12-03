Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - международное исследование PISA. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из результатов международного исследования качества образования PISA 2018, обнародованных во вторник, 3 декабря. Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук.

По показателю читательской компетенции - способности понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни - 15-летние ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000 возможных. При этом средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития (OЭCP) составляет 487 баллов. Такое же количество баллов, как и Украина, получила Турция. Ближайшими соседями Украины в рейтинге по этому показателю Израиль и Люксембург, которые набрали 470 баллов. Хуже всего ситуация у филиппинских школьников, в среднем набрали 340 баллов. А лучший показатель у китайских школьников - 555 баллов. Правда, в случае КНР исследование проводилось не по всей стране, а только в четырех провинциях.

По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла при среднем показателе для стран ОЭСР в 489 баллов. Здесь ближайшими соседями Украины опять же является Турция (454 балла), а также Греция и Кипр (451 балл). Лидером рейтинга по этому показателю школьники четырех китайских провинций (591 балл), на последнем месте - дети из Доминиканской Республики (325 баллов).

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В сфере естественных наук украинские школьники в среднем получили 469 баллов, в то время как средний показатель для стран ОЭСР составляет 489 баллов. Подобные результаты получили Беларусь (471 балл) и Турция (468 баллов). Ученики школ в четырех китайских провинциях лидируют с показателем в 590 баллов, а учащиеся учебных заведений в Доминиканской Республике в среднем получили только 336 баллов - это самый низкий показатель.

В исследовании PISA 2018 приняли участие 79 стран или экономических систем, ведь, например, в случае Китая, кроме четырех провинций страны, отдельно оценивались успехи учеников в Гонконге или Макао.

Исследование PISA проводится ОЭСР каждые три года. Сейчас в нем приняли участие 600 000 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учились минимум в седьмом классе. Исследование имеет целью определить уровень трех компетенций учащихся: в чтении, математике и естественных науках. Также исследователи опрашивают школьников об условиях их жизни, чтобы установить, какие факторы влияют на успеваемость детей.

Впервые исследование было проведено в 2000 году. С тех пор к нему присоединилась значительное количество стран, не являющихся членами ОЭСР - сейчас их общее количество 80. Украина, которая также не является членом организации, на этот раз впервые присоединилась к исследованию.

Министр образования Украины Анна Новосад заявила 11 ноября, что результаты PISA 2018 г. станут для украинской власти "отправной точкой", с помощью которой в дальнейшем можно будет измерять успехи в сфере образования.