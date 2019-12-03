2020-й будет объявлен Годом математики в Украине, - Новосад

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в ходе презентации первых результатов международного исследования качества образования PISA-2018 во вторник в Киеве.

"Так как, согласно результатам исследования, наихудшие результаты по математике, у нас есть предварительная договоренность на политическом уровне с президентом и премьером, что следующий год будет Годом математики. У нас есть предварительное согласование, работаем над проектом указа", - сказала Новосад.

В то же время, министр подчеркнула, что понимает, что политический документ не является гарантией успеха, но такие символические инструменты должны помогать поднимать дискуссию, направленную на изменение негативной тенденции, которую показало исследование.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно результатам международного исследования качества образования PISA 2018, уровень знаний украинских школьников ниже среднего.

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