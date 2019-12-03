Иванисова исключили из фракции "Слуга народа", - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на заседании парламента 3 декабря, что фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов нардепа Романа Иванисова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Согласно ч. 3 ст. 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю, что депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Украины Иванисова Романа Валерьевича", – сказал Разумков.

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На сайте Рады указано, что нардеп не входит в состав ни одной фракции.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.