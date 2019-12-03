Охраннику Ляшко сообщили о подозрении в пособничестве в нападении на Геруса, - прокуратура

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый совместно с Ляшко способствовал нападению на Геруса. Прокурор намерен ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.
Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.
18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.
19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.