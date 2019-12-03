Президент сможет увольнять директора ГБР по результатам ежегодного отчета о работе Бюро, - Монастырский

Об этом рассказал журналистам в кулуарах парламента председатель правоохранительного комитета, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отныне ежегодно директор ГБР должен отчитываться перед Верховной Радой, и она может признать такой отчет неудовлетворительным или удовлетворительным. Если отчет будет признан неудовлетворительным, такое представление идет к президенту и он получает право уволить директора ГБР. Таким образом повышается уровень парламентского контроля за ГБР", - говорил Монастырский.

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Монастырский отметил, что отныне всю ответственность за орган будет нести директор ГБР.

"Отныне заместители будут назначаться внутренней комиссией, что повысит способность этого органа. И главное, директор ГБР будет тем единственным ответственным лицом, которое будет нести всю ответственность за деятельность ГБР без учета любой деятельности заместителей", - сказал нардеп.