Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска "Вильча" правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету "МИ-24" без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца.

Экспертиза показала, что стоимость запчастей составляет более $ 100 тыс.

Следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммерсанты на Николаевщине уклонялись от уплаты налогов, госбюджет терял до 10 млн грн ежемесячно, - СБУ. ФОТОрепортаж





